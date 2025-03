Umfrage in Aichach: Was Asterix und Obelix zum Fasching sagen

Zum Endspurt gibt der Fasching noch einmal richtig Vollgas. Am Samstag herrscht buntes Treiben auf dem Stadtplatz in Aichach, am Sonntag ist das närrische Dorf Griesbeckerzell Anziehungspunkt für allerlei buntes Volk. Am Montag findet noch der TSV-Kinderball statt. Wir wollten von Passanten auf dem Stadtplatz wissen, ob sie sich von so viel buntem Treiben mitreißen lassen oder ob sie mit dem Fasching nichts am Hut haben.

Goran Horvat, Adelzhausen: In meiner Heimat Montenegro ist Fasching ein Riesenereignis. Da gibt es eine spezielle Tradition und er wird dort sogar zweimal im Jahr gefeiert. Als Kind war ich auf vielen Partys, aber nie kostümiert. Inzwischen interessiert mich Fasching nicht mehr. Aber ich kann verstehen, dass er anderen Leuten gefällt. Es ist ja eine lustige Sache. Für mich ist die Zeit aber vorbei. Ich gehe zu keiner Veranstaltung mehr.

Nadine Fritz, Aichach: Ich bin an und für sich kein Faschingsfan, aber ich war kürzlich auf einer Veranstaltung der Paartalia. Weil ich deren sportliche Leistung einfach großartig finde und die Idee, die dahintersteckt, und alles präsentiert zu bekommen. Ich habe einen schönen Abend verbracht und war sogar verkleidet. Aber freiwillig besuche ich keine Faschingsumzüge. Vielleicht ändert sich das, wenn meine Kleine in den Kindergarten kommt.

Irene Kögl-Knopp (Asterix), Aichach: Ich bin absolut ein Faschingsfan. Die letzten Tage geht es bei mir richtig rund. Am Samstag bin ich in Göggingen auf der RTL-Schlagerparty, nachmittags beim bunten Treiben am Aichacher Stadtplatz. Am Sonntag hole ich Luft und am Montag geht es weiter mit der Faschingsfete. München ist leider abgesagt worden. Aber ich bin beim Endspurt des Faschings dabei und wir geben unser Letztes.

Georg Lohner (Obelix), Inchenhofen: Als Faschingsfan mache ich die letzten vier Tage durch. Zum Endspurt gebe ich Vollgas. Je mehr Zaubertrank von Miraculix ich trinke, umso leichter geht das. Wenn die vier Tage rum sind, kommt erst mal eine Pause und dann bereiten wir uns auf die nächste Saison vor. Ich suche übrigens gerade einen verloren gegangenen Hinkelstein. Wer ihn findet, soll ihn portofrei an das gallische Dorf schicken.