Umfrage in Aichach: Was ist aus den guten Vorsätzen für 2025 geworden?

Das neue Jahr startet bei vielen mit guten Vorsätzen. Zu den beliebtesten gehören, mehr Sport zu treiben, sich gesünder zu ernähren oder mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Wie sieht es damit nach knapp zwei Wochen im neuen Jahr aus? Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie ihre Vorsätze bereits in die Tat umgesetzt oder schon wieder gebrochen haben.

Icon Vergrößern Ingrid Granvogl mit Sebastian, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Ingrid Granvogl mit Sebastian, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Ingrid Granvogl, Aichach, mit Sebastian

Gute Vorsätze nehme ich mir an Neujahr keine vor. Ich bin eher der Typ, der an Silvester innehält, zurückschaut und dankbar dafür ist, dass das vergangene Jahr gut gelaufen ist. Meine Gedanken gehen dann eher in die Zukunft und ich denke daran, dass das neue Jahr für manche Familien schlechte Nachrichten bringen kann. Mein Ansatz ist deshalb eher weniger persönlich.

Icon Vergrößern Christa Reinthaler, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Christa Reinthaler, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Christa Reinthaler, Aichach

Ich habe für das neue Jahr keine speziellen Vorsätze gefasst, aber ich arbeite an meiner Persönlichkeit. An Silvester mache ich traditionell eine Ziel-Collage für das neue Jahr. Das sind Ziele, die meine Gesundheit, meine Arbeit, meine Persönlichkeit oder mein Wohlergehen betreffen. Die Collage hänge ich auf und durch die visuelle Wahrnehmung bleibt man an den Zielen dran.

Icon Vergrößern Penny Ho, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Penny Ho, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Penni Ho, Aichach

Ich habe mir vorgenommen, dass ich in diesem Jahr gut Deutsch lernen möchte. Dafür habe ich vor, an eine Schule in Augsburg zu gehen. Und dann hoffe ich, einen guten Job in Aichach zu bekommen. Für meine Gesundheit habe ich mir vorgenommen, Sport zu treiben, mehr Gemüse zu essen und das Leben zu genießen. Bis jetzt halte ich mich noch an die guten Vorsätze.

Icon Vergrößern Holger Winkler, Altomünster Foto: Gerlinde Drexler Icon Schließen Schließen Holger Winkler, Altomünster Foto: Gerlinde Drexler

Holger Winkler, Altomünster

Ganz früher hatte ich schon gute Vorsätze fürs neue Jahr. Aber man hält sich nicht dran, deshalb habe ich es aufgegeben, mir etwas vorzunehmen. Ich versuche immer, irgendetwas besser zu machen, in kleinen Schritten an mir zu arbeiten. Grundsätzlich ist alles okay in der Familie. Das, was man hat, muss man wertschätzen und dabei bleiben. Das ist das Wichtigste, finde ich.