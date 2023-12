Umfrage in Aichach: Was ist Ihr Höhepunkt auf dem Christkindlmarkt?

Am Freitagabend fällt der Startschuss für den Christkindlmarkt auf dem Stadtplatz. Pünktlich sorgt der Schnee für winterliches Wetter.

Gemeinsam mit dem Aichacher Christkind und den Engeln eröffnet Bürgermeister Klaus Habermann am Freitag um 17 Uhr den Christkindlmarkt in Aichach - und das bei winterlichem Schnee. In den 31 Hütten gibt es neben Essen und Trinken auch Kunsthandwerk zu kaufen. Außerdem gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm, dass mit einem Auftritt der Aichacher Stadtkapelle um 18 Uhr am Freitag startet. Wir haben die Aichacherinnen und Aichacher gefragt, worauf sie sich am meisten freuen.

Aurelia Pfleger, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Aurelia Pfleger, Aichach: Ich liebe den Aichacher Christkindlmarkt, weil man dort immer nette Leute zum Ratschen trifft. Mein Mann und ich werden bestimmt ein- bis zweimal die Woche dort sein. Ich freue mich auf die weihnachtliche Atmosphäre, auf die Musikdarbietungen, auf eine Steaksemmel beim Bachmann, auf eine Bratwurstschnecke und auf die Feuerzangen-Bowle. Auch ein Besuch am alternativen Christkindlmarkt am Sonntag steht auf unserem Programm.

Diethard Höhne, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Diethard Höhne, Aichach: Ich werde mich wieder mit einem Freund zu einem Christkindlmarkt-Besuch verabreden. Das ist schon Tradition. Dann wollen meine Frau und ich natürlich auch einmal mit unseren Enkelkindern über den Markt schlendern. Wir müssen die Krippe und auch die Tannenbäumchen bewundern, die von den Kindern der Aichacher Kindergärten geschmückt wurden. Und dann schauen wir auch gerne zu, wenn der Aichacher Nikolaus am Rathaus die Türchen öffnet.

Eva Maria Geisler, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Eva Maria Geisler, Aichach: Ich kann es kaum erwarten, bis der Christkindlmarkt eröffnet. Wie schön, dass es jetzt auch noch schneit. Ich liebe die stimmungsvollen Lichter und die vorweihnachtliche Stimmung sehr. Für mich gehören Bratwurstsemmel und Glühwein dazu. Bei einem Bummel kaufe ich meist Bienenwachs-Kerzen und Lebkuchen von den Imkern. Ich schaue dort gerne beim Backen zu und genieße den Duft. Auch liebe ich die Geschichten vom Nikolaus. Und zum Ratschen findet sich immer jemand.

Brigitta Liepert, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Brigitta Liepert, Aichach: Natürlich bin ich schon am ersten Abend beim Anglühen dabei. Der Aichacher Christkindlmarkt ist immer einen Besuch wert, weil er so klein und schnuckelig ist und man immer nette Leute trifft. Ich freue mich besonders auf das Pulled Pork von den Ecknachern und den weißen Glühwein vom MC Aichach. Ein Besuch der Weihnachtsbuden gehört für mich dazu. Meist kaufe ich am Stand der Jemenhilfe ein. Da gibt es die schönsten Vögelchen und auch andere Weihnachtsdekoration.