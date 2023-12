Umfrage in Aichach: Was kommt an Heiligabend auf den Tisch?

Bratwürstl mit Kartoffelsalat oder ein ausgiebiges Fondue? Wir haben Menschen in Aichach gefragt, was sie am 24. Dezember essen.

Bratwürstl mit Kartoffelsalat oder ein ausgiebiges Fondue? Was gibt es an Heiligabend zu essen? Während die Weihnachtsfeiertage gerne mit einem Festessen begangen werden, darf es am 24. Dezember vor oder nach der Bescherung bei vielen etwas weniger aufwendig sein. Oder doch nicht? Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie an Heiligabend essen:

Olaf Römer, Aichach-Algertshausen Foto: Manfred Zeiselmair

Olaf Römer, Aichach-Algertshausen: Wir feiern Weihnachten nicht zu Hause, sondern mieten uns wieder ein Ferienhaus abseits vom Trubel, diesmal im Bayerischen Wald. Mit dabei sind unser Sohn mit Familie und meine Eltern. Für die Weihnachtstage steuert jede Generation ein Essen bei und bringt die Zutaten mit. Gekocht wird gemeinsam. An Heiligabend macht unsere chinesische Schwiegertochter einen chinesischen Hotpot in zwei Varianten, scharf und mild. Darin wird hauchdünn geschnittenes Schweinefleisch und verschiedenes Gemüse gegart. Dazu gibt’s chinesische Nudeln und verschiedene Soßen.

Anna Harkavenko, Aichach/Kiew Foto: Manfred Zeiselmair

Anna Harkavenko, Aichach/Kiew: Wir feiern in der Ukraine erst seit zwei Jahren den 25. Dezember als Weihnachtsfeiertag. Zuvor war dies der 7. Januar. An Heiligabend kommen meine Eltern und meine Schwester zu mir und meiner elfjährigen Tochter nach Aichach. Jeder bringt etwas zu essen mit. Ich werde ein Hähnchen braten, dazu gibt’s Kartoffel mit Schmand und verschiedene Salate. Meine Familie macht außerdem einen bunten Kartoffelsalat mit Erbsen, Karotten, Gurken und Mayo und einen Herings-Schichtsalat. Leider muss mein Mann in Kiew bleiben und kann nicht mitfeiern.

Anton Wernberger, Sielenbach-Gollenhof Foto: Manfred Zeiselmair

Anton Wernberger, Sielenbach-Gollenhof: Heiligabend feiern wir mit unseren Kindern. Nach Kaffee und Kuchen am Nachmittag geht's in die Abendmette. Danach gibt’s traditionell Krautfleisch, also Wammerl in Sauerkraut mit Brot. Am 2. Weihnachtstag kommt dann die ganze Großfamilie zu uns, das sind drei Generationen mit rund 25 Personen. Wir betreiben eine Landwirtschaft und bekommen deshalb an Weihnachten immer von unserem Jäger ein Wildbret. Diesmal gibt es Hirschschlegel aus Thüringen mit Spätzle und Blaukraut. Das Zubereiten ist wie in jedem Jahr Gemeinschaftsaufgabe.

Peter Mayer, Aindling-Gaulzhofen Foto: Manfred Zeiselmair

Peter Mayer, Aindling-Gaulzhofen: Am 1. Feiertag kommen unsere drei Kinder mit ihren Partnern und Enkeln zum gemeinsamen Weihnachtsessen zu uns. Meine Frau sagt, es gibt Schweinelendchen mit Spätzle und Salat. Alle tragen einen Teil dazu bei, ich selber ehrlich gesagt am wenigsten. Ich bin nur für die Bestuhlung zuständig (lacht). Eigentlich wollten wir dieses Jahr mal gemeinsam zum Essen gehen, haben aber leider keinen Platz mehr bekommen. An Heiligabend sind wir nur zu dritt. Da gibt’s bei uns traditionell Bratwürste mit Sauerkraut und geröstete Kartoffeln.