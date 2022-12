Umfrage in Aichach: Was kommt an Weihnachten auf den Tisch?

Das Essen an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen gehört in vielen Familien zur lang gehegten Weihnachtstradition. Zwischen Würstchen und Braten ist alles dabei.

Der Heilige Abend wird meist traditionell im Kreis der Familie verbracht und an den Feiertagen stehen Besuche der Familienmitglieder an. Leckeres Essen gehört an allen drei Tagen dazu. Zu den beliebtesten Gerichten, die am Weihnachtsabend auf den Tisch kommen, gehören Würstchen mit Kartoffelsalat. An den Feiertagen wird es oft opulenter. Wir haben Passantinnen am Stadtplatz gefragt, wie ihr Speiseplan für Weihnachten und die Feiertage aussieht.

Johanna Echter, Sielenbach-Tödtenried Foto: Gerlinde Drexler

Johanna Echter, Sielenbach-Tödtenried: Bei uns ist es seit Jahren Tradition, am Heiligen Abend Fondue zu essen. Das machen wir schon so, seit ich denken kann. Die Zutaten zum Fondue sind Schwein, Rind und Garnelen. Dazu gibt es Sahnekartoffeln und Baguette. Das machen wir immer zusammen als Familie. Weihnachten ist bei uns Familienzeit. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es die Fondue-Reste, am zweiten muss ich arbeiten.

Walburga Arzberger, Hilgertshausen Foto: Gerlinde Drexler

Walburga Arzberger, Hilgertshausen: Am Weihnachtsabend gibt es bei uns Raclette. Das bereitet meine Schwiegertochter zu. Das gibt es bei uns nur am Heiligen Abend und sonst das ganze Jahr über nicht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen die anderen Kinder dazu und dann gibt es einen Kalbsbraten. Das ist immer ein richtiges Familientreffen. Dafür ist es bei uns am ersten Weihnachtsfeiertag ruhig. Auch was das Kochen angeht.

Cäcilia Haas, Aichach-Griesbeckerzell Foto: Gerlinde Drexler

Cäcilia Haas, Aichach-Griesbeckerzell: Bei uns gibt es am Heiligen Abend ganz traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen. Ob es Regensburger, Wiener oder andere Würstchen sind, kann sich jeder aussuchen. Am ersten Feiertag machen wir gar nichts und am zweiten kommen alle Kinder. Da kochen wir dann immer etwas Besonderes. Vielleicht Rinderroulade. Mein Mann und ich kochen dann zusammen etwas Gutes.

Ulrike Dußmann, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Ulrike Dußmann, Aichach: Den Heiligen Abend verbringen wir als Familie daheim und es gibt immer Schweinefilet im Speckmantel mit Kartoffeln. An den beiden Feiertagen müssen wir uns um das Essen nicht kümmern. Die verbringen wir bei den Schwiegereltern beziehungsweise den Eltern. Bei der Schwiegermama gibt es oft Ente. Als Kind weiß ich noch, dass es schnelle Sachen wie Würstchen gab. Das hat sich geändert.

