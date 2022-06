Umfrage in Aichach: Was machen Sie am langen Pfingstwochenende?

Am langen Pfingstwochenende findet im Landkreis eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Wir haben Menschen in Aichach gefragt: Gehen Sie hin?

Mit dem Pfingstfest steht ein verlängertes Wochenende an. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind viele Veranstaltungen geboten: vom Pfälzer Weinfest in Aichach über die historischen Tage auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) bis hin zum Foodtruck-Festival in Pöttmes und dem Brauereifest in Baar. Oder zieht es die Menschen eher in die Natur? Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz in Aichach nach ihren Plänen gefragt.

Sieglinde Kusterer aus Aichach will es ruhig angehen lassen. Foto: Gerlinde Drexler

Sieglinde Kusterer aus Aichach:

Ich habe für die Pfingstfeiertage nichts Besonderes geplant. Für Sonntag sagt der Wetterbericht nicht so schön an. Da haben wir dann Besuch. Der Montag soll laut Wetterbericht schöner werden und da wollen wir uns die Kunstmeile ansehen. Und das war es dann auch schon. Die Feiertage werden wir ruhig angehen lassen. Wir bleiben auf jeden Fall in Aichach.

Josef Lutz aus Aichach ist lieber in der Natur als bei Veranstaltungen. Foto: Gerlinde Drexler

Josef Lutz aus Aichach:

Ich fahre an Pfingsten zu meinem Sohn, der in der Nähe von München lebt. Er fährt heuer nicht in den Urlaub, deshalb passt das gut. Wenn der Besuch nicht wäre, würde ich vermutlich Rad fahren oder zu Fuß unterwegs sein. Ich bin am liebsten mit dem Fahrrad oder zu Fuß in der Natur unterwegs. Das ist mir lieber, als Veranstaltungen zu besuchen.

Aribert Hering aus Aichach will vielleicht aufs Weinfest in Aichach gehen. Foto: Gerlinde Drexler

Aribert Hering aus Aichach:

Hundertprozentig weiß ich noch nicht, was wir machen werden. Wenn das Wetter passt, dann natürlich Rad fahren. Vorgenommen haben wir uns nichts. Das kommt sehr darauf an, was das Wetter macht. Wenn es passt, möchten wir das Weinfest oder die Kunstnacht besuchen. Aber sonst haben wir keine Pläne. Es wird eher ruhig und entspannt.

Nadine Friedl aus Aichach, hier mit Annika, hat noch keine Pläne. Foto: Gerlinde Drexler

Nadine Friedl aus Aichach mit Annika:

Wenn das Wetter hält, dann wollen wir an Pfingsten Rad fahren. Aber ansonsten weiß ich es noch nicht. Mit kleinen Kindern muss man immer abwarten und schauen, was das Wetter macht. Da ist es echt schwierig, zu planen. Vielleicht werden wir zu der Kunstnacht gehen, weil alles so schön bunt ist. Zur Not bleiben wir daheim auf der Couch.