Umfrage in Aichach: Was machen Sie im Frühling gerne als Erstes?

Der Frühling ist da. Nun auch offiziell. Am Sonntag ist kalendarischer Frühlingsanfang. Wir fragten Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz, was sie jetzt als Erstes machen.

Vögel zwitschern am frühen Morgen, Krokusse und Schneeglöckchen schießen schon aus dem Boden, Sonnenstrahlen wärmen das Gesicht. Das erste Eis, das erste Mal im Café draußen sitzen: Der Frühling ist im Wittelsbacher Land angekommen. An diesem Sonntag ist kalendarischer Frühlingsanfang. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie jetzt im Frühling gerne als Erstes machen.

Florian Sedlmaier aus Aichach mit seiner Tochter Ella. Foto: Lara Voelter

Florian Sedlmaier aus Aichach mit Tochter Ella: Wir gehen jetzt erst mal so oft wie möglich raus in den Garten, genießen die Sonne, grillen und lassen es uns gut gehen. Wir bekommen im Sommer unser zweites Kind und müssen deshalb mit dem Urlaub jetzt erst mal noch warten. Wir werden aber bald zumindest mit der Planung für die nächste Reise starten. Vielleicht geht es dann an den Bodensee, wenn wir zu viert sind. Und wenn es jetzt nach und nach noch wärmer wird, werden wir mit Ella so oft wie möglich ins Freibad gehen.

Brigitta Liepert aus Aichach. Foto: Lara Voelter

Brigitta Liepert aus Aichach: Jetzt im Frühjahr stehen bei mir erst mal Sonne tanken und Eis essen an. Das bedeutet für mich Frühling. Die Eisdiele hat seit ungefähr einem Monat wieder auf und seither treffe ich mich mit meiner Rentnergruppe fast jeden Tag hier. Es ist einfach toll, so regelmäßig zum Eisessen zu gehen. Da kann der restliche Tag ja nur gut werden.

Marc Schmidt aus Augsburg. Foto: Lara Voelter

Marc Schmidt aus Augsburg: Wenn im Frühling die ersten Sonnenstrahlen kommen, dann schnappe ich mein Rennrad und mache Touren. Das geht im Winter nicht. Ich laufe auch sehr gerne, aber habe ein wenig Probleme mit dem Fußgelenk gehabt und bin deswegen aufs Rad umgestiegen. Heute habe ich frei und bin bei dem tollen Wetter hierhergefahren.

Alkinola Titilayo aus Aichach. Foto: Lara Voelter

Alkinola Titilayo aus Aichach: Ich besuche jetzt wieder öfter Cafés und setze mich dann nach draußen. Ich genieße es, mich nicht mehr so dick einpacken zu müssen. Der Schal und die Mütze können von jetzt an zu Hause bleiben. Ich mag es einfach auch sehr, mich bei dem schönen Wetter im Freien aufzuhalten, Spaziergänge zu machen und immer wieder Freundinnen auf ein Eis zu treffen.