Umfrage in Aichach: Was machen Sie mit der geschenkten Stunde?

Auch wenn viele sie schon lange abschaffen wollen: Am Wochenende wird wieder die Zeit umgestellt. Wir haben die Aichacher gefragt, was sie davon halten.

Am Wochenende werden die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt - also in der Nacht von Samstag auf Sonntag von drei auf zwei Uhr zurück. Das bedeutet für viele: eine Stunde länger schlafen! Eine Umfrage der DAK zeigt jedoch, dass rund 33 Prozent der Deutschen gesundheitliche Probleme durch die Umstellung haben. Und wie sehen das die Menschen auf dem Aichacher Stadtplatz?

Simone Brandmeir, Aichach-Griesbeckerzell Foto: Manfred Zeiselmair

Simone Brandmeir, Aichach-Griesbeckerzell: Am Sonntag ist nicht nur der Tag der Zeitumstellung, sondern auch verkaufsoffener Marktsonntag in Aichach. Für mich als selbstständige Raumausstatterin ist dies also ein Arbeitstag. Da tut eine Stunde mehr Zeit schon gut. Ich könnte eigentlich an jedem Tag eine Stunde mehr gut gebrauchen. Auf die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit kann ich verzichten.

Elfriede Achter, Aichach-Untergriesbach Foto: Manfred Zeiselmair

Elfriede Achter, Aichach-Untergriesbach: An diesem langen Sonntag finden mein Mann und ich genug Zeit, den Simon- und Judäimarkt zu besuchen. Wir kommen gerade vom Urlaub an der Nordsee zurück und wollen mal wieder Aichacher zum Ratschen treffen. Die Zeitumstellung ist nicht gut für den Biorhythmus, sowohl beim Mensch als auch beim Tier. Ich wünschte mir die Sommerzeit, also die Zeit vor der Umstellung zurück.

Kevin Kursawe, Dillingen Foto: Manfred Zeiselmair

Kevin Kursawe, Dillingen: Ich freue mich über die Stunde mehr am Sonntag. Meine Frau und ich werden zu Hause einen gemütlichen Vormittag mit unserem fünfjährigen Sohn verbringen. Bei schönem Wetter geht's zum Spielen nach draußen. Wie vielen anderen aus meinem Bekanntenkreis wäre mir die Beibehaltung der Sommerzeit lieber. Ich mag es einfach, wenn es am Abend länger hell ist.

Franz Gutmann, Aichachs Nachtwächter, Aichach-Untergriesbach Foto: Manfred Zeiselmair

Franz Gutmann, Aichach-Untergriesbach: Meine Frau und ich werden den Sonntag etwas langsamer angehen lassen. Die gefühlte zusätzliche Stunde wollen wir beim Künstlermarkt im Kapplerbräusaal in Altomünster verbringen. Da ist einiges geboten, sogar Livemusik. Ich bin kein Freund der Zeitumstellung. Es ist erwiesen, dass dadurch keine Energie eingespart wird. Man sollte in Europa endlich mal eine einheitliche Linie finden.