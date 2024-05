Umfrage in Aichach: Was sagen sie zum EM-Kader?

Der Kader für die Fußball-Heim-Europameisterschaft steht fest. Einige Aichacher hätten sich noch ein paar andere Namen im Kader gewünscht, andere sind zufrieden.

Der Deutsche Fußball Bund ist mit der Verkündung des Kaders für die Heim-EM neue Wege gegangen und hat bereits vor der offiziellen Bekanntgabe die Namen einzelner Spieler von Prominenten oder Personen aus dem Umfeld der Spieler verkünden lassen. Dazu wurde neben dem Fernsehen auch Social Media genutzt. Wir haben auf dem Aichacher Stadtplatz nach Meinungen zum Kader gefragt.

Umfrage Aichach Stadtplatz Manfred Schwebke aus Aichach ist mit dem Kader zur Fußball-EM zufrieden. Foto: Philipp Holzhey

Manfred Schwebke, Aichach: Mit dem Kader bin ich so einverstanden. Nagelsmann ist seinen Prinzipien treu geblieben. Wenn er nicht verletzt wäre, hätte ich mir noch Serge Gnabry im Kader gewünscht. Ich glaube aber an ein besseres Abschneiden als vermutet, auch weil drei deutsche Mannschaften in den Halbfinals von Champions- und Europa League standen.

Umfrage Aichach Stadtplatz Marion Lorenz aus Algertshausen hat von der Kadernominierung nicht viel mitbekommen. Foto: Philipp Holzhey

Marion Lorenz, Algertshausen: Ich habe bisher von der Kaderbekanntgabe für die EM nicht viel mitbekommen, da ich es nicht so aktiv verfolge. Mein Sohn könnte da sicher mehr dazu sagen. Die Spiele werde ich mir aber anschauen und hoffe, dass sie mal wieder gewinnen.

Umfrage Aichach Stadtplatz Karoline Walter aus Altomünster glaubt, dass Deutschland bei der Fußball Heim-EM nicht weiter als bis zum Halbfinale kommt. Foto: Philipp Holzhey

Karoline Walter, Altomünster: Als ich mir den Kader angeschaut habe, waren das erst mal viele unbekannte Namen. Musiala und Müller sind dabei und mehr hat mich nicht interessiert. Ich glaube, es wird dieses Mal weiter gehen als nur bis zur Vorrunde. Aber nicht weiter als bis zum Halbfinale.

Umfrage Aichach Stadtplatz Marvin Leon Zimmermann hat ein gutes Gefühl zum Abschneiden der Deutschen Fußball Nationalmannschaft bei der EM Foto: Philipp Holzhey

Marvin Leon Zimmermann, Aichach: Ich habe die Bekanntgabe mit den vielen kleinen Videos auf jeden Fall verfolgt. Als Dortmund Fan hätte ich Mats Hummels oder Julian Brandt noch gerne dabeigehabt. Zum Abschneiden der Mannschaft habe ich ein gutes Gefühl. Bis zum Viertelfinale geht es mindestens.