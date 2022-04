Umfrage in Aichach: Welche Ostertraditionen gibt es bei Ihnen?

Ob der Besuch der Osternacht, ein gemütliches Frühstück oder eine Ostereiersuche - wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz nach ihren Traditionen gefragt.

Bunte Ostereier, Osterbrot oder Osterlämmchen kommen in diesen Tagen bei vielen auf den Tisch. Manche lassen die Speisen auch weihen, bevor sie sie am Ostersonntag essen. Die Suche nach den versteckten Ostereiern ist gerade für Kinder besonders spannend. Wie feiern Sie Ostern? Gibt es in Ihrer Familie bestimmte Traditionen? Das wollten wir von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen.

Karl Huber aus Aichach-Unterwittelsbach. Foto: Gerlinde Drexler

Karl Huber aus Aichach-Unterwittelsbach: Karfreitag ist der klassische Feiertag, an dem es kein Fleisch gibt. Die Speisenweihe ist wichtig und am Ostersonntag die Ostereiersuche mit den Enkelkindern. Heuer habe ich am Ostersonntag auch Geburtstag. Das feiern wir mit der ganzen Familie. Ostern verbinde ich auch damit, dass der Frühling kommt und die Gartensaison beginnt.

Helmut Fröhlich aus Dasing. Foto: Gerlinde Drexler

Helmut Fröhlich aus Dasing: Den Enkelkindern bringen wir Osterhasen vorbei. Bei der Osterweihe lassen wir in der Kirche einen Korb mit Speisen weihen und die gibt es dann am Ostersonntag nach der Kirche zum Essen. Das gehört dazu. Ostern ist für mich eine Glaubensgeschichte. Es gibt bestimmte Festlichkeiten, die hängen für mich einfach mit dem Glauben zusammen.

Markus Türckheim aus Pfaffenhofen/Ilm. Foto: Gerlinde Drexler

Markus Türckheim aus Pfaffenhofen/Ilm: Ostern ist einfach ein Feiertag und für meine Familie und mich vor allem ein verlängertes Wochenende. Am Samstag sind wir mit unserem Stand noch auf dem Wochenmarkt. Groß wegfahren werden wir nicht. Das Einzige, was wir machen werden, ist, dass wir zusammen essen gehen. An welchem der Feiertage das sein wird, entscheiden wir spontan.

Saskia Kaiser-Bichler mit Sohn Lutz aus Aichach-Oberwittelsbach. Foto: Gerlinde Drexler

Saskia Kaiser-Bichler mit Sohn Lutz aus Aichach-Oberwittelsbach: Wir feiern Ostern in der Familie. Am Ostersonntag treffen wir uns bei meinen Eltern zum Osterfrühstück und versuchen, den Ostergottesdienst zu besuchen. Am Ostermontag sind wir bei meinen Schwiegereltern. Wir versuchen noch, ein paar weiße Eier zu ergattern, und färben die dann am Samstag zusammen mit der Oma. Und ich backe noch Osterhasen.