Umfrage in Aichach: Welches Buch ist Ihr Lieblingsbuch?

In Frankfurt läuft gerade die Buchmesse. Wir wollten von Passanten in Aichach wissen, welches ihr Lieblingsbuch ist, das sie auch anderen empfehlen würden.

Herbstzeit ist Lesezeit: Wenn es draußen kälter wird, wird es umso verlockender, es sich drinnen mit einem guten Buch gemütlich zu machen. Jede Menge Neuerscheinungen für den Bücherherbst werden gerade auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Doch was als Nächstes lesen? Einen Krimi oder Thriller, etwas Historisches oder einen Liebesroman, ein Sachbuch oder eine Biografie: Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach gefragt, welches ihr Lieblingsbuch ist, das sie auch anderen empfehlen würden.

Conny Schütt, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Conny Schütt, Aichach: Ich arbeite ehrenamtlich in der Aichacher Stadtbücherei, sitze also direkt an der Quelle, wenn einmal im Monat die neuen Bücher ankommen. Ich lese sehr gerne und viel, oft bis zu vier Bücher im Monat. Ein gutes Buch nehm’ ich sogar ins Wartezimmer zum Arzt mit. Es sind ausschließlich Krimis, viele davon handeln in Skandinavien. Einen Lieblingsautor habe ich nicht. Momentan lese ich einen Bornholm-Krimi von Michael Kobr mit dem Titel „Sonne über Gudhjem“. Mein Lieblings-Leseplatz ist auf der Couch im Wohnzimmer.

Christine Michi, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Christine Michi, Aichach: Sehr gerne lese ich historische Romane, aber auch Krimis, die in anderen Ländern spielen. Da kommt bei mir regelmäßig Urlaubsstimmung auf. Im Urlaub hab’ ich immer mindestens ein Buch dabei. Zu Hause lese ich am liebsten auf der Couch. Wir haben uns aber seit Kurzem auch eine gemütliche Leseecke im Arbeitszimmer eingerichtet. Zu meinen Lieblingsautoren zählt der italienische Krimispezialist Andrea Camilleri mit seinen Geschichten über den sizilianischen Commissario Montalbano.

Sebastian Lingnau, Altomünster Foto: Manfred Zeiselmair

Sebastian Lingnau, Altomünster: Ich liebe Bücher, und zwar in der klassischen Form. Als ich noch zur Schule ging, habe ich oft innerhalb eines Tages ein Buch ausgelesen. Jetzt schaffe ich nicht mehr als ein Buch im Monat. Ich lese daheim und im Zug, im Urlaub eher selten. Momentan lese ich die Folgen von „Game of Thrones“. Zu meinen Favoriten zählen unter anderem die Bücher von „Harry Potter“ und „Herr der Ringe“ sowie alle Thriller von Dan Brown. Auch das Sachbuch über den Nahost-Konflikt von Peter Scholl-Latour hat mich sehr fasziniert.

Christoph Götz, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Christoph Götz, Aichach: Wenn ich lese, dann sind dies hauptsächlich Krimis und Thriller. Dazu zählen unter anderem alle Eberhofer-Krimis von Rita Falk und die Thriller von Sebastian Fitzeck. Ich bin kein Fan von E-Books, ich brauch’ da schon was in der Hand. Ich finde leider wegen meines dualen Studiums sehr wenig Zeit zum Lesen. Deshalb lese ich oft nur kurze Passagen, also Stück für Stück eines Buches. Als Lesezeichen muss da oft der Kassenzettel herhalten. Zuletzt hab’ ich im Urlaub am Pool das Fitzeck-Buch „Der erste letzte Tag – Kein Thriller“ komplett durchgelesen.