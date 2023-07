Umfrage in Aichach: Welches Eis ist Ihre Lieblingssorte?

Wenn zu dieser Jahreszeit die Temperaturen steigen, wächst bei vielen die Lust nach einer leckeren Abkühlung. Welche Eissorte mögen Sie am liebsten?

Die ersten richtig heißen Tage in diesem Sommer liegen bereits hinter uns. Doch auch wenn die Temperaturen derzeit noch angenehm und von Rekordhöhen weit entfernt sind, lassen sich viele Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ab und zu gerne ein Eis schmecken. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, welche Eissorten sie am liebsten mögen und wie experimentierfreudig sie sind.

Christa Pettinger, Inchenhofen Foto: Manfred Zeiselmair

Christa Pettinger, Inchenhofen: Wenn es heiß ist, fahre ich öfter mal mit dem Auto zur Eisdiele nach Aichach und hole zwei Becher Eis für meine Mutter und mich. Das genießen wir dann auf unserer Terrasse. Drei Kugeln für jeden dürfen es da schon sein. Am liebsten esse ich Banane, Vanille und Joghurt, zwischendurch auch mal Erdbeere.

Zenta Leix, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Zenta Leix, Aichach: Ich liebe Eis, natürlich am liebsten von der Eisdiele. Im Gefrierfach habe ich aber auch immer einen kleinen Vorrat, wenn mich meine Enkel besuchen kommen. Mir schmeckt eigentlich fast alles außer Schokolade. Am allerliebsten mag ich Vanille.

Raymond Fay, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Raymond Fay, Aichach: Ich bin ein absoluter Eis-Liebhaber. Am liebsten drei Kugeln in der Waffel mit Milcheis-Sorten wie Pistazie oder Schokolade-Variationen. Zwischendurch darf es auch mal was Exotisches wie Mango sein. Gerne probiere ich auch neue Kreationen aus.

Eusebio Izquierdo, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Eusebio Izquierdo, Aichach: Ich komme gerade vom Eiscafé, habe mir dort aber kein Eis, sondern einen Caffè Corretto genehmigt. Ich bin eher der Kaffee-Genießer. Eis esse ich selten – im Gegensatz zu meiner Frau. Die mag am liebsten alles, was fruchtig schmeckt, wie Erdbeere und Maracuja.