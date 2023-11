Umfrage in Aichach: Wer spart in diesem Jahr noch beim Heizen?

Mit dem Krieg in der Ukraine wurden die Rufe nach Einsparungen lauter. Wir haben die Menschen auf dem Stadtplatz gefragt, wie sich ihr Heizverhalten verändert hat.

Nachdem erst der Herbst lange auf sich hat warten lassen, gab es zuletzt vereinzelt recht kalte Nächte. Der ein oder andere hat deshalb die Heizung in seinem Zuhause schon wieder in Betrieb genommen. Während das früher kaum der Rede war, geht es spätestens seit dem Krieg in der Ukraine häufig darum, wer schon heizt, welche Räume beheizt werden und mit welchem Energieträger. Wie ist das bei den Aichacherinnen und Aichachern?

Jürgen Haller, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Jürgen Haller, Aichach: Unser neues Holzhaus wurde vor neun Jahren fertiggestellt. Wir haben eine Photovoltaikanlage am Dach und sind an das Fernwärmenetz der Stadt Aichach angeschlossen. Da es ein Niedrigenergiehaus ist, verbrauchen wir zum Heizen grundsätzlich sehr wenig Energie. Daher hat sich unser Heizverhalten seit unserem Einzug kaum verändert, auch nicht während der Energiekrise.

Gertrud Issl, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Gertrud Issl, Aichach: Unser Häuschen in der Aichacher Vorstadt ist schon 400 Jahre alt und für uns energetisch nicht sanierbar. Seit der Energiekrise versuche ich, mehr mit Holz im Kachelofen zu heizen und Gas zu sparen. Die einzige Alternative wäre ein Fernwärmeanschluss. Da die aus Ecknach angebotene Biogas-Wärmeleitung leider nicht zustande kommt, hoffe ich sehr auf einen Ausbau des Fernwärmenetzes der Stadt Aichach, damit wir nicht mehr so abhängig vom Gas sind.

Monika Wagner, Tödtenried Foto: Manfred Zeiselmair

Monika Wagner, Tödtenried: Wir sollten alle mit den wenigen, uns noch zur Verfügung stehenden Ressourcen achtsamer umgehen. Deshalb heize ich auch nach der Energiekrise nur die Räume, in denen ich mich am meisten aufhalte. Das hat auch etwas mit meiner eigenen Lebenseinstellung zu tun: Ich heize von innen heraus, das heißt, ich lebe meine eigene Energie und dehne sie aus. Für mich als Liedermacherin ist diese innere Energie sehr wichtig. Sie spiegelt sich auch in meinen Liedern wider.

Theofanis Papachristou, Unterbernbach Foto: Manfred Zeiselmair

Theofanis Papachristou, Unterbernbach: Wir haben in unserem Haus eine Ölheizung und einen Kachelofen. Seit der Energiekrise heizen wir aber hauptsächlich mit Holz. Das kommt wesentlich billiger, weil es rundherum viele Waldbauern gibt. Wir heizen seitdem auch viel bewusster und nur noch die Räume, die wir wirklich nutzen. Auch weiterhin und nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch um die Rohstoffe zu schonen. Als Postbote bin ich bei Wind und Wetter unterwegs und friere nicht so leicht.