Umfrage in Aichach: Werden Sie ohne Maske zum Einkaufen gehen?

Lange Zeit gehörte die Maske im Alltag dazu. Ab Sonntag fällt die Maskenpflicht nun weg. Wir haben die Menschen am Stadtplatz gefragt, wie sie damit umgehen.

Am Sonntag laufen die Corona-Regeln im Freistaat aus. Dann gilt beim Einkaufen für Kunden nicht mehr die Maskenpflicht, sondern das Tragen des Mund- und Nasenschutzes ist nur noch eine Empfehlung. Nach rund zwei Jahren ist es dann erstmals jedem Einzelnen überlassen, ob er eine Maske trägt oder nicht. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie weiterhin freiwillig eine Maske tragen werden.

Maria Wehner aus Aichach-Algertshausen: Das kommt auf die Situation an. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich sie brauche, werde ich die Maske aufsetzen. Generell bin ich dagegen und freue mich, wenn das Maskentragen vorbei ist. Das hat schon lang genug gedauert. Da darf schon mal Schluss sein. Am Anfang wird es für mich bestimmt komisch sein. Aber ich gehe das ganz entspannt an.

Sabrina Moser mit Marcel aus Obergriesbach: Ich werde auch nach dem Ende der Maskenpflicht eher vorsichtiger sein. Am Anfang werde ich sie wahrscheinlich noch aufsetzen. Ich arbeite selber im Einzelhandel, und da muss man vorsichtig sein. Auch, um sich selbst zu schützen. Es wird eine Umstellung sein. Aber es wird nicht lange gehen, und dann werden wir die Maske wieder brauchen.

Elisabeth Rogge aus Pöttmes: Es ist ein Drama, dass man den Menschen die Entscheidung überlassen hat, ob sie sich impfen wollen. Sonst wäre das Virus wahrscheinlich gar nicht so groß geworden. Das ärgert mich. Obwohl ich geimpft bin, muss ich nach wie vor aufpassen, dass ich das Virus nicht kriege. Ich werde also meine Maske aufsetzen beim Einkaufen. Das Virus ist ja noch da.

Jürgen Ostler aus Landsberg/Lech: Ich bin froh, wenn die Maske weg ist, und ich werde auch ohne Maske in die Geschäfte gehen. Ich glaube auch nicht, dass das für mich eine Umstellung werden wird. Grundsätzlich finde ich aber, dass nicht die Politik, sondern die Kommunen die Entscheidungen treffen sollten, wie die Corona-Maßnahmen vor Ort aussehen.

