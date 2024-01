Umfrage in Aichach: Wie bleibt Franz Beckenbauer Ihnen in Erinnerung?

Franz Beckenbauer ist am vergangenen Sonntag mit 78 Jahren gestorben. Wir haben Passanten in Aichach gefragt, was ihnen vom "Kaiser" in Erinnerung bleibt.

Die deutsche Fußball-Ikone und Bayern-Legende Franz Beckenbauer starb am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren - nach einer beispiellosen Karriere, die ihm als Spieler und Trainer den Weltmeister-Titel einbrachte. Sein Tod rief in Deutschland und weltweit große Bestürzung hervor - und das längst nicht nur in Fußballerkreisen. Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach gefragt, wie sie den "Kaiser" in Erinnerung behalten.

Walter Freier, Inchenhofen Foto: Manfred Zeiselmair

Walter Freier, Inchenhofen: Ich bin zwar kein großer Fußballfan. Aber für mich war Franz Beckenbauer die prägende Gestalt des deutschen Fußballs. Ein Sympathieträger und Ausnahmefußballer. Der einzige Deutsche, der als Fußballer und Trainer eine WM gewonnen hat. Zudem hat er die WM nach Deutschland geholt. Zur angeblichen Korruptionsaffäre möchte ich nur sagen: Erst haben sie ihn alle hochgejubelt, dann wurde er von den Medien niedergemacht. Ich meine, es ist naiv zu glauben, dass ein derartiges Engagement ohne Geldzahlungen abgeht.

Nicole Finkenzeller, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Nicole Finkenzeller, Aichach: Franz Beckenbauer hat sogar mich als Nicht-Fußballinteressierte begeistert. Er war sehr charmant und ist trotz seiner Erfolge immer natürlich und sympathisch geblieben. So wie ich denken sicherlich viele andere Frauen. Ich weiß, dass er im Laufe seines Lebens mit mehreren Frauen liiert war. Keine hat aber jemals schlecht über ihn geredet. Ich hab mir seinen Rückblick im TV angeschaut. Er hat sich immer gut vermarktet und wohl Fehler gemacht. Trotzdem glaube ich, dass er bei den meisten eher positiv in Erinnerung bleibt. Wer macht im Leben keine Fehler?

Manfred Junghans, Aichach-Algertshausen Foto: Manfred Zeiselmair

Manfred Junghans, Aichach-Algertshausen: Ich war nie Fußballer, schätze aber Franz Beckenbauer als Sportler sehr. Ich bin viel in der Welt herumgekommen. Der Name Beckenbauer hat überall, bei Erwachsenen wie Kindern, für Bewunderung gesorgt. Er war ein deutsches Aushängeschild, kam aus einfachen Verhältnissen und dennoch mit einflussreichen Menschen zurecht. Trotz aller Erfolge ist er nicht abgehoben. Beckenbauer hat den Fußball in den Salon getragen. Er konnte regelrecht tanzen mit dem Ball, der wie magnetisch an seinem Fuß klebte. Ein großer Fußballer, der als Spieler und Trainer sehr fleißig und von der Taktik her seiner Zeit voraus aus.

Roland Fackler, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Roland Fackler, Aichach: Ich war während der Fußball-WM 2006 in Deutschland mehrere Wochen lang als Verbindungsbeamter der Polizei für die Sicherheit der englischen Nationalmannschaft tätig. Damals habe ich auch Franz Beckenbauer – als Chef des WM-Organisationskomitees (OK) – persönlich kennenlernen dürfen. Es war kurz nach der WM beim Sommerfest für alle Helfer im Hotel Kaminsky in Frankfurt. Franz war mit seinem OK dabei und sofort zu einem Erinnerungsfoto mit mir und meinen Kollegen bereit. Ich habe ihn als sehr sympathisch, herzlich, respekt- und humorvoll in Erinnerung.

Der Aichacher Roland Fackler war bei der WM 2006 mehrere Wochen als Verbindungsbeamter der Polizei für die Sicherheit der englischen Nationalmannschaft zuständig. Beim Sommerfest nach der WM für die Helfer traf er mit seinen Kollegen auf den Chef des WM-Organisations-Komitees Franz Beckenbauer. Fackler (Bildmitte rechts hinter Beckenbauer) erinnert sich an dessen humorvolle Art. Beckenbauer habe zum Fotografen während der Positionierung für ein Erinnerungsbild gesagt: "In der Zeit hat ja da Picasso a Buidl g'malt, bis du dein Apparat richtig eing'stellt hast." Foto: Fackler