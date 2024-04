Umfrage in Aichach: Wie essen Sie den Spargel am liebsten?

Das Königliche Gemüse steht am Sonntag beim Schlemmer- und Spargelmarkt in Aichach im Mittelpunkt. Wir wollten wissen: Wie schmeckt Ihnen der Spargel am besten?

Am Sonntag findet in Aichach der Schlemmer- und Spargelmarkt statt. Dort wird unter anderem frischer Spargel aus der Region angeboten. Das Königliche Gemüse hat viele Fans. Die einen mögen ihn am liebsten in der Suppe, den anderen schmeckt er am besten mit Schinken. Jeder hat sein Spargel-Lieblingsrezept. Wir wollten von Passantinnen und Passanten in Aichach wissen: Wie essen Sie denn den Spargel am liebsten?

Verena Fürst, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Verena Fürst, Aichach: Ich esse sehr gerne Spargel, am liebsten den weißen. Mein Lieblingsgericht ist Erdbeer-Spargel-Salat. Ich mag aber auch die klassischen Spargelgerichte, am liebsten mit Bozner Sauce. Da habe ich ein besonderes Rezept mit gekochtem Schinken als Variante.

Alexandra Vogelsang, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Alexandra Vogelsang, Aichach: Am liebsten esse ich gebratenen Spargel, und zwar karamellisiert mit etwas Puderzucker. Dazu brate ich klein geschnittene scharfe Salami ab. Das gibt einen würzig-pikanten Geschmack. Ich trinke auch gerne den abgekochten Spargelsud, weil er sehr gesund ist.

Uwe Horn, Aichach-Algertshausen Foto: Manfred Zeiselmair

Uwe Horn, Aichach-Algertshausen: Ich bin Hobbykoch und mache sehr gerne Spargel-Risotto mit grünem Spargel. Es ist das Lieblings-Spargelgericht meiner Frau. Bei uns gibt's aber auch die klassische Art mit weißem Spargel, Salzkartoffeln, Schinken und natürlich selbst gemachter Sauce hollandaise.

Helga Schweiger, Bad Aibling Foto: Manfred Zeiselmair

Helga Schweiger, Bad Aibling: Ich bin gerade auf Heimaturlaub in Aichach. Gestern hab ich bei meiner Mama den ersten Spargel in diesem Jahr zubereitet, ganz klassisch mit zerlassener Butter, Schinken, Salzkartoffeln und Salat. Ich liebe auch Spargel-Auflauf oder Spargel-Quiche, natürlich mit Schrobenhausener Spargel.

