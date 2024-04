Umfrage in Aichach: Wie feiern Sie den 1. Mai?

Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist in vielen Orten auch ein Tag des Zusammenkommens: Die Maibäume werden aufgestellt. Wie halten es Menschen in Aichach?

Der 1. Mai steht an – für viele Menschen in und um Aichach ist er dick im Kalender markiert, auch dank des Feiertags. Ob beim Maibaumaufstellen oder dem Tanz in den Mai in der Nacht zuvor, der Tag ist vielerorts ein Spektakel, eine Möglichkeit, gesellig zusammenzukommen. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie den 1. Mai begehen.

Thomas Reiner, Inchenhofen-Sainbach Foto: Manfred Zeiselmair





Thomas Reiner, Inchenhofen-Sainbach: Ich bin am 1. Mai beim Maifest in Hollenbach, und zwar als Musiker an der großen Trommel mit dem Musikverein Hollenbach-Inchenhofen. Wir geben dort ab 10 Uhr ein Standkonzert, bevor es im Umzug über die Hauptstraße zum Maibaumplatz geht. Der neue Maibaum wird dann traditionell mit der Hand aufgestellt.

Birgit Appel, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair





Birgit Appel, Aichach: Ich werde mit meinem Mann und den Kindern am 1. Mai einen Spaziergang zum Aichacher Segelflugplatz unternehmen. Dort wird heuer wieder ein neuer Maibaum aufgestellt. Wir waren schon öfter beim Maibaumfest dabei. Das Essen ist immer lecker und gerade für Kinder ist es dort sehr interessant.

Alois Kerner, Aichach-Unterwittelsbach Foto: Manfred Zeiselmair

Alois Kerner, Aichach-Unterwittelsbach: Ich bin traditionsbewusst und deshalb gerne bei den Maibaumfeiern dabei. Im vergangenen Jahr war einiges geboten, als in unserem Ortsteil Unterwittelsbach ein neuer Baum aufgestellt wurde. Heuer wurde ich von Freunden zu einem Maifest nach Hohenzell eingeladen. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet.

Hermann Marquart, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Hermann Marquart, Aichach: Am 1. Mai zieht es mich bei schönem Wetter ganz sicher zu der einen oder anderen Maifeier. Meine Frau und ich möchten da auf alle Fälle mit dem Fahrrad unterwegs sein. Geplant haben wir zwar noch nichts, aber zumindest ein Besuch beim Maibaumaufstellen am Aichacher Flugplatz ist sehr wahrscheinlich.