Umfrage in Aichach: Wie sehen Ihre Pläne für den Sommer aus?

Die Sommerferien in Bayern haben begonnen. Wir haben die Menschen auf dem Stadtplatz gefragt, welche Pläne sie in den kommenden Wochen haben.

In den Schulen und vielen Kindergärten haben gestern die Sommerferien begonnen. Oft war das auch der Startschuss für den Sommerurlaub. Ab in den Zug, ins Auto oder das Flugzeug für die schönste Zeit des Jahres, hieß es bei vielen. Aber ist das auch noch so seit dem Ausbruch der Pandemie und der Energiekrise? Oder hat sich das Urlaubsverhalten der Menschen jetzt doch geändert? Wir haben Passanten am Stadtplatz in Aichach gefragt, wie ihre Pläne für die Sommerferien aussehen.

aic-umfrage Umfrage Sommerferien, Marianne Kienast, Altomünster Foto: Gerlinde Drexler

Marianne Kienast aus Altomünster:

Wir fahren mit dem Enkel für ein paar Tage nach Hamburg. Da gibt es ein Miniaturwunderland. Das ist eine riesen Eisenbahnausstellung. Die muss man gesehen haben. Eine Stadtrundfahrt in der Speicherstadt ist auch eingeplant. Und wir wollen in den Sommerferien mit dem Enkel noch mal zum Zelten ins Altmühltal fahren. Jetzt hoffen wir halt, dass das Wetter mitspielt.

aic-umfrage Umfrage Sommerferien, Christine Steinbrecht-Baade, Affing-Gebersdorf Foto: Gerlinde Drexler

Christine Steinbrecht-Baade aus Petersdorf:

Wir haben daheim ein kleines Pferdchen, das noch etwas lernen muss. Wir machen mit ihm einen Reitkurs. Da nehmen wir auch unseren Enkel mit. Außerdem haben wir vor, an die Ostsee zu fahren. Diesmal ohne Enkel. Ich fahre wahnsinnig gerne weg. Ich bin ein Wegfahrer, wann immer es nur geht. Wenn wir daheim sind, genießen wir den Garten und vor allem die Pferde vor dem Haus.

aic-umfrage Umfrage Sommerferien, Katharina Janz, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Katharina Janz aus Aichach:

Ich werde während der Ferien immer mal einspringen und meine Enkel übernehmen. Urlaub ist heuer keiner geplant. Ich erhole mich gerade von einer Krankheit und da ist mir noch nicht so nach Wegfahren. Wir fahren außerdem schon seit drei Jahren wegen Corona nicht mehr groß weg. Meiner Meinung nach kann man sich auch in Deutschland gut erholen und muss nicht wegfahren.

aic-umfrage Umfrage Sommerferien, Peter Braunmüller, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Peter Braunmüller aus Aichach:

Mir gefällt es in Aichach so gut. Ich möchte gar nirgends anders sein. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad an den Radersdorfer See und schwimme dort mindestens eine halbe Stunde. Ich bin fast jeden Tag im Wald und beobachte die Natur. Oder ich fahre mit dem Zug zum Beispiel bis Treuchtlingen, nehme das Rad mit und radel dann nach Eichstätt. Von da geht es mit dem Zug wieder heim.