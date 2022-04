Umfrage in Aichach: Wie sieht Ihre Fastenbilanz in diesem Jahr aus?

Alkohol, Süßigkeiten oder Handy: Beim Fasten hat jeder seine Vorlieben. Bald ist die Fastenzeit zu Ende. Wir haben die Menschen am Stadtplatz nach ihrer Bilanz gefragt.

40 Tage vor Ostern beginnt im Christentum die Fastenzeit. Viele reduzieren in dieser Zeit bewusst Alkohol, Süßigkeiten oder Zigaretten. Andere fasten heute auch digital und verzichten zum Beispiel aufs Handy. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. In der Karwoche geht die Fastenzeit zu Ende. Wir haben Passanten am Stadtplatz in Aichach gefragt, wie ihre persönliche Bilanz der vergangenen knapp 40 Tage aussieht.

Ursula Weißkirchen aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Ursula Weißkirchen aus Aichach: Normalerweise faste ich schon. Ich habe immer auf Süßigkeiten und Alkohol verzichtet. Das ist mir nicht schwergefallen. Zusammen mit einer Arbeitskollegin habe ich früher sogar sehr streng gefastet. Seit Corona achte ich aber nicht mehr so strikt darauf. Heuer war ich auch schluderig, weil ich in der Pandemie einen Ausgleich gebraucht habe.

Susanne Kistler aus Egenburg (Pfaffenhofen an der Glonn, Landkreis Dachau) Foto: Gerlinde Drexler

Susanne Kistler aus Egenburg (Kreis Dachau): Ich bin Vegetarierin und halte mich immer etwas zurück. Das gilt generell bei allem, was ich mache. Ich tue mir aber auch mal was Gutes. Es gibt schon mal Jahre, wo ich beim Fasten dabei bin und während der Zeit zum Beispiel keine Schokolade esse. Dadurch, dass ich mich das ganze Jahr zurückhalte, verzichte ich in der Fastenzeit aber eher nicht.

Caroline Reitberger aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Caroline Reitberger aus Aichach: Lebensmittel habe ich keine gefastet. Ich habe eher versucht, mehr auf das Handy und Social Media zu verzichten. Das ist mir tatsächlich leicht gefallen. Die Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen, weil ich gemerkt habe, dass es überhandnimmt. Ich will auch in Zukunft langsamer machen. Durch die Arbeit bin ich schon sehr vernetzt.

Wolfgang Kraemer aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Wolfgang Kraemer aus Aichach: Ich halte mich beim Essen zurück. Allerdings nicht direkt wegen der Fastenzeit, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe aber auch früher schon in der Fastenzeit vor allem auf Schweinefleisch verzichtet. Und ab und zu habe ich auch mal über die Stränge geschlagen. Aber es war nie ein großer Unterschied zur „normalen Zeit“.

