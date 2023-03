Umfrage in Aichach: Wie stehen Sie zum Süßigkeiten-Werbeverbot für Kinder?

Jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig. Ernährungsminister Cem Özdemir fordert deshalb, Werbung für Schokolade, Junkfood und Lollis einzuschränken.

Kinder lieben Süßigkeiten, dementsprechend bewerben die Hersteller sie auch. Doch damit soll bald Schluss sein: Der Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) will an Kinder gerichtete Werbung für Süßigkeiten deutlich einschränken. Genauer geht es um Lebensmittel, die laut Nährwertprofil zu viel Zucker, Fett oder Salz beinhalten. Wir haben die Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie den Gesetzesentwurf finden.

Norbert Geng aus Aichach-Untergriesbach Foto: Manfred Zeiselmair

Norbert Geng, Aichach-Untergriesbach: Ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht. Ein bisschen weniger Werbung kann nicht schaden. Kinder reagieren da schon darauf. Am Ende liegt die Verantwortung aber bei den Eltern, dass sie ihre Kinder gesund ernähren. Wenn ich den Kindern Süßigkeiten ganz verbiete, ist der Drang danach viel größer. Also alles mit Maß und Ziel.

Christoph Kratzenberger aus Aichach-Oberbernbach Foto: Manfred Zeiselmair

Christoph Kratzenberger, Aichach-Oberbernbach: Meiner Meinung nach muss der Staat hier nicht eingreifen und uns bevormunden. Zuckerhaltige und fettreiche Lebensmittel sind doch allgegenwärtig. Ich habe selbst zwei Söhne, die gerne Süßigkeiten essen. Aber dennoch achte ich mit meiner Frau auf gesunde Ernährung und Sport. Beide Jungs spielen – genauso wie ich – mit Begeisterung Fußball.

Monika Hyna aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Monika Hyna, Aichach: Ob ein Werbeverbot etwas bringt, kann ich nicht beurteilen. Den Gedankengang finde ich aber nicht schlecht. In meiner langjährigen Tätigkeit als Erzieherin in einem Adelzhausener Kindergarten hatte ich nur wenige übergewichtige Kinder. Wir achten dort auf viel Bewegung und gesunde Ernährung. Vielleicht ist das Problem auf dem Land nicht so verbreitet.

Ingrid Predasch aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Ingrid Predasch, Aichach: Weil Kinder besonders empfänglich für Werbung sind, bin ich für das geplante Werbeverbot. Ich befürchte aber, dass die Konzerne wieder eine Hintertür finden, um diesem zu entgehen. Übergewicht bei Kindern ist heutzutage ein großes gesellschaftliches Problem. Deshalb sollte insbesondere in der Schule gesunde Ernährung einen größeren Stellenwert haben.

