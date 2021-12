Aichach

12:38 Uhr

Umfrage in Aichach: Wie verbringen Sie den Heiligen Abend?

Es ist das zweite Weihnachtsfest während der Corona-Pandemie. Wir haben Passanten und Passantinnen in Aichach gefragt: Wie feiern Sie?

Von Gerlinde Drexler

In vielen Familien ist Weihnachten eine Gelegenheit, bei Familie und Freunden zusammenzukommen und einen gemütlichen Abend zu verbringen. Die Kontaktbeschränkungen machen das in großer Runde unmöglich. Gefeiert werden kann nur noch im kleinen Kreis. Wir wollten von Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz wissen, wie sie heuer Weihnachten feiern und ob es anders abläuft als früher.

