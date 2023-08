Umfrage in Aichach: Wie viel bewegen Sie sich im Alltag?

Eine Studie zeigt: Die Deutschen bewegen sich zu wenig. Ausreichende Bewegung in den Alltag zu integrieren fällt vielen schwer. Und den Menschen in Aichach?

Die Deutschen wegen sich zu wenig und sitzen viel zu viel. Das hat eine Erhebung der Deutschen Krankenversicherung in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln ergeben. Mit durchschnittlich 9,2 Stunden sitzen die Deutschen werktags sogar noch mal eine halbe Stunde länger als im Pandemiejahr 2021. Wie handhaben die Menschen auf dem Aichacher Stadtplatz ausreichende Bewegung im Alltag?

Jonas Arendt, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Jonas Arendt, Aichach: Ich spiele beim VfL Ecknach Fußball. Das heißt, zweimal die Woche Training plus Spiel am Wochenende. Auch bewege ich mich in meinem Nebenjob als Kellner sehr viel. Trotzdem könnte ich noch mehr tun. Ich würde gerne öfter mal zum Joggen gehen. Dafür fehlt mir aber meist die Zeit, weil ich gerade die Schulbank drücke, um meinen Techniker für Maschinenbau zu machen.

Jutta Mayer, Schrobenhausen Foto: Manfred Zeiselmair

Jutta Mayer, Schrobenhausen: Ich denke auch, dass sich viele Menschen zu wenig bewegen. Das fängt schon bei den Kindern an. Ich selbst fahr sehr gerne Rennrad. Auch bewältige ich meine täglichen Wege zum Einkaufen oder in die Arbeit mit dem „Bio-Bike“, also ohne Strom. Einmal die Woche bin ich beim Salsa-Tanzen in Aichach. Auch gehe ich gerne zum Schwimmen – im Sommer an den See, im Winter ins Hallenbad.

Hubert Koller, Hergertswiesen Foto: Manfred Zeiselmair

Hubert Koller, Hergertswiesen: Ich bin 82 Jahre alt und bewege mich noch genug für mein Alter. Dafür sorgen schon mein großer Gemüsegarten und meine 20 Bienenvölker, die ich im Garten habe. Auch bin ich noch a bisserl mit dem Radl unterwegs. Als ich noch jünger war, hab ich beim SV Odelzhausen aktiv Fußball gespielt. Auch in meinem Elternhaus, dem Landgasthof Koller, hatte ich in früheren Jahren genügend Bewegung.

Helmut Ratzeck, Aichach-Klingen Foto: Manfred Zeiselmair

Helmut Ratzeck, Aichach-Klingen: Ich denke schon, dass ich mich im Alltag genügend bewege. Ich versuche, jeden Tag etwa eine halbe Stunde Sport zu betreiben. Das fängt am Morgen an mit Gymnastik, einigen Liegestützen und Klimmzügen. Tagsüber erledige ich, wenn möglich, alle Besorgungsfahrten mit dem Radl. Wenn's nicht so heiß ist, gehe ich auch gerne zum Joggen oder Walken rund um Klingen.