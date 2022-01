Umfrage in Aichach: Wird 2022 alles besser?

Plus Das Jahr 2022 ist erst wenige Stunden alt. Wir haben Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie mit Optimismus ins neue Jahr gehen.

In dieser Zeit „zwischen den Jahren“ lassen auch im Landkreis Aichach-Friedberg viele Menschen das vergangene Jahr Revue passieren und blicken voraus auf das, was das neue Jahr möglicherweise bringt. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz danach gefragt, ob sie optimistisch ins nächste Jahr blicken und ob sie glauben, dass 2022 besser wird als 2021.