Umfrage in Aichach: Wo baden Sie am liebsten - im Freibad oder im See?

Jetzt soll das Badewetter kommen. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wohin sie am liebsten zum Baden gehen.

Der Wetterbericht verspricht sommerliche Temperaturen für dieses Wochenende. Schwimmer und Sonnenanbeterinnen kommen endlich auf ihre Kosten. Zieht es Sie eher ins Freibad oder doch mehr an einen See? Und wo im Wittelsbacher Land oder in der Region gehen Sie am liebsten baden? Das wollten wir von Passanten und Passantinnen auf dem Aichacher Stadtplatz wissen.

Anja Weber aus dem Affinger Ortsteil Mühlhausen geht gerne Stand-up-Paddeln. Foto: Gerlinde Drexler

Anja Weber, Affing-Mühlhausen:

Früher war ich mit den Kindern öfter beim Baden. Heute gehe ich nicht mehr so oft. Wenn ich heute baden gehe, dann mit Freunden an den See. Da ist es ruhiger als im Freibad mit dem vielen Trubel und dem Nachhallen. In der Sonne liege ich weniger. Chillen ist nicht so ganz meins. Ich lasse es am See lieber gemütlich angehen mit Stand-up-Paddling.

Arabella Övid aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach geht gerne zum Baden, zum Beispiel am Tegernsee. Foto: Gerlinde Drexler

Arabella Övid, Aichach-Oberbernbach:

Wenn es meine Zeit erlaubt, dann bin ich eine Wasserratte. Wir fahren jedes Jahr in die Türkei und da sind wir öfter auf der Meerseite. Ich bade gerne, bin aber nicht so gerne in der Sonne. Ins Freibad gehe ich nicht so gerne. Da ist mir zu viel los. Wir gehen sehr gerne an den Tegernsee zum Baden. Daraus machen wir dann gleich einen Ausflug.

Sieglinde Abel aus Adelzhausen liebt das Wasser. Kein Wunder, sie ist an einem See aufgewachsen. Foto: Gerlinde Drexler

Sieglinde Abel, Adelzhausen:

Ich liebe das Wasser. Sobald sich mir eine Gelegenheit bietet, gehe ich rein. Da ist es fast schon egal, welche Temperatur es hat. Ich liebe Seen und Weiher. Freibäder weniger. Ich mag dort das gechlorte Wasser nicht so. Ein See gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich an einem See aufgewachsen bin.

Christoph Fischer aus Aichach fährt gerne an den Radersdorfer See. Foto: Gerlinde Drexler

Christoph Fischer, Aichach:

Wenn es schöne Sonntagnachmittage hergeben, dann gehen wir an den Radersdorfer See. Das Badewetter hat ja auf sich warten lassen. Ich mag eher einen See als das Freibad. Als Jugendlicher bin ich da schon mit dem Fahrrad hingefahren und habe mich mit Freunden getroffen. Das habe ich über die Jahre beibehalten. Am See kann man abends auch länger bleiben.