Umfrage in Aichach: Worauf freuen Sie sich im Jahr 2025 besonders?

Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es bekanntlich. Das Jahr 2024 mit seinen Gewissheiten ist vorbei, das Jahr 2025 ist noch frisch, die Wochen und Monate liegen noch unberührt vor uns. Vieles kann geschehen. Wie blicken Sie auf das neue Jahr? Pessimistisch? Optimistisch? Steht Ihnen ein besonderes Ereignis bevor? Planen Sie eine Reise? Worauf freuen Sie sich 2025 besonders? Das haben wir Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt.

Icon Vergrößern Nadine Fritz, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Nadine Fritz, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Nadine Fritz, Aichach: Ich freue mich, dass ich 2025 nach meiner Elternzeit wieder zu arbeiten beginnen kann – auch wenn ich noch nicht genau weiß, was auf mich zukommen wird. Gleichzeitig kommt meine kleine Tochter in den Kindergarten. Das bringt für uns beide sowohl eine große Veränderung als auch eine gewisse Entwicklung zur Eigenständigkeit mit sich. Mit meinem Mann und unserer älteren, siebenjährigen Tochter freuen wir uns auf den ersten gemeinsamen Urlaub am Meer.

Icon Vergrößern Fynn Seitz, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Fynn Seitz, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Fynn Seitz, Aichach: Ich freue mich erstmal, dass ich mit Erlaubnis meiner Mama ein Interview geben darf und in der Zeitung abgebildet werde. Dann freue ich mich auf den Regionalentscheid des Lesewettbewerbs, für den ich mich als bester Aichacher Schüler im letzten Jahr qualifiziert habe. Ich freue mich auch auf meine Firmung in diesem Jahr und auf den Urlaub mit den Eltern und meinem jüngeren Bruder. Ganz besonders aber auf zwei gemeinsame Tage im Europapark Rust.

Icon Vergrößern Eva und Elia Ullrich, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Eva und Elia Ullrich, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Eva Ullrich mit Sohn Elia, Aichach: Es ist für mich eine große Freude, wenn unser neu eröffneter Laden Evita Schmuck am Büchl auch weiterhin so gut angenommen wird. Auch auf viele neue Projekte und neue Bekanntschaften bin ich schon sehr gespannt. Ich bin froh, dass jetzt die Tage wieder länger werden und die Sonne endlich zurückkommt. Ich freue mich auf den gemeinsamen Urlaub und eine längere Familienauszeit. Sohn Elia sagt: Ich freu mich auf meinen Geburtstag im Mai und dass ich dann länger aufbleiben darf.

Icon Vergrößern Maria Breuer, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair Icon Schließen Schließen Maria Breuer, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Maria Breuer, Aichach: Am Jahresanfang freue ich mich immer auf das Ungewisse und Spannende, was die nächsten Monate so bringen. Ich gehe ins Neue Jahr mit Zuversicht und bin voller Hoffnung, dass es ein positives Jahr wird. Auch für den Kunstverein, in dem ich aktiv bin. Dankbar bin ich, dass ich die Last des alten Jahres hinter mich lassen und gesund ins neue starten kann. Ich freue mich auf eine TGV-Paris-Reise mit Freunden im Mai und auf den Kurzurlaub mit meinen Schwestern, wenn möglich in Südtirol.