Umfrage in Aichach zur Europawahl: Wie wichtig ist Europa für Sie?

Wer sitzt künftig im Europäischen Parlament? Darüber bestimmen die Wähler am Sonntag. Wir haben Menschen in Aichach gefragt, wie wichtig Europa für sie ist.

Am Sonntag findet die Europawahl statt. Dann wählen die Bürgerinnen und Bürger die Vertreter für das Europäische Parlament. Die Abgeordneten haben die Aufgabe, neue Gesetze zu gestalten und zu beschließen, die in den Ländern der Europäischen Union gelten. Wir haben Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie zu Europa stehen und wie wichtig es für sie ist.

Gerhard John aus Aichach. Foto: Maria Wiesner

Gerhard John, Aichach: Ich glaube, Europa ist wichtiger, als man denkt oder im täglichen Leben bemerkt. Vieles wird von der Europäischen Union (EU) gelenkt, von dem wir meinen, es passiert im eigenen Land. Man sollte sich mit der EU beschäftigen. Das Problem ist, dass man die Menschen nicht kennt, die im Europäischen Parlament sind, und Wahlen immer persönlichkeitsbezogen sind.

aic-umfrage Umfrage Europa, Julia Altmannshofer, Sielenbach mit Ronja Foto: Maria Wiesner

Julia Altmannshofer aus Sielenbach, mit Ronja: Ich finde Europa total wichtig und schade, dass vergessen wird, was nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zusammengewachsen ist. Die ganzen Vereine, die es in Europa zur Verständigung gibt, von denen viele denken, es wäre nicht mehr so wichtig. Ich war früher im Bund europäischer Pfadfinder. Da ging es um deutsch-französische Völkerverständigung.

Tomas Kartilius aus Augsburg. Foto: Maria Wiesner

Tomas Katilius aus Augsburg: Europa ist eine wichtige Einrichtung. Es bringt seine Vorteile mit sich, wenn man ohne Ausweisdokumente und Grenzkontrollen und ohne die Währung wechseln zu müssen durch den europäischen Kontinent reisen kann. Das ist das Wertvollste als Europa-Bürger. Ich kann nicht verstehen, wie es Parteien gibt, die das boykottieren. Deshalb werde ich auf jeden Fall zur Wahl gehen.

Reiner Schroll, Aichach-Oberwittelsbach Foto: Maria Wiesner

Reiner Schroll, Aichach-Oberwittelsbach: Europa ist das Wichtigste, das wir mittlerweile haben. Man muss sich nur die ganzen Krisen ansehen, die wir gerade haben. Der Rechtsruck ist katastrophal. Deshalb mache ich mir um unsere Demokratie ganz große Sorgen. Früher hat man sich um Europa nicht viele Gedanken gemacht. Jetzt wird es uns umso deutlicher vor Augen geführt, wie wichtig es ist. Es müsste halt nur zusammenwachsen.

Lesen Sie dazu auch