Umfrage: Ist das Feuerwerk an Silvester noch vertretbar?

Soll an Silvester geböllert werden oder gehört das Feuerwerk angesichts von Krieg und Energiekrise abgeschafft? So stehen Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz dazu.

Für viele Menschen sind Raketen und Feuerwerk ein fester Bestandteil des Silvesterabends. Manche freuen sich das ganze Jahr darauf. Doch die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise lassen einige umdenken. Andere haben schon immer auf die Böllerei verzichtet, unter anderem um Umwelt und Tiere zu schonen. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie darüber denken und wie sie selbst den Jahreswechsel feiern.

Georg Glas aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair





Georg Glas, Aichach:

Das Schießen an Silvester ist sinnlos hinausgeschmissenes Geld und gehört verboten. Ich habe heute eine Werbung gelesen, da kostet eine Batterie mit Raketen, die in 80 Sekunden abgefeuert sind, 140 Euro. Die Leute sollten lieber für diejenigen spenden, die vor dem Krieg und dem Schießen geflüchtet sind.

Dieter Knoll aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Dieter Knoll, Aichach:

Für mich gehört das Neujahrs-Anschießen zur Tradition. Ich kaufe mir zwar kein Feuerwerk, dafür schieße ich wie jedes Jahr mit meinem Schreckschuss-Revolver eine Packung Leuchtmunition in den Himmel. Das ist sicherer als Raketen, ich brauche auch kein Feuer dazu. Aber krachen muss es einfach an Silvester.

Wolfgang Wilke aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Wolfgang Wilke, Aichach:

Ich bin gegen die Schießerei, schon aus Tier- und Umweltschutzgründen. Meine Frau Rosi und ich werden um Mitternacht ein paar Wunderkerzen anzünden und mit einem Glas Sekt anstoßen. Vor Corona sind wir oft an Silvester zum Grubet hochgefahren und haben uns das Feuerwerk über der Stadt angeschaut.

Claudia Swart aus Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Claudia Swart, Aichach:

In diesem Jahr hat sich so vieles verändert. Das Schießen passt irgendwie nicht mehr in diese Zeit. Erst kam Corona und dann der Krieg praktisch vor unserer Haustüre. Davor haben wir das neue Jahr immer mit Raketen begrüßt. Heuer verzichten wir komplett darauf. Sternwerfer sind angesagt.