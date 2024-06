Umfrage: Ist in Aichach die EM-Euphorie angekommen?

Deutschland hat die Gruppenphase der Heim-EM auf dem ersten Platz beendet. Kommt bei den Menschen am Aichacher Stadtplatz langsam die Euphorie auf?

Das letzte große Fußballturnier in Deutschland – das Sommermärchen 2006 – liegt schon 18 Jahre zurück. Damals waren überall Deutschlandfahnen an den Autos angebracht und die Fanmeilen zum Public Viewing platzten aus allen Nähten. Vor der Heim-EM hatte man anfangs nicht das Gefühl, dass schon große Vorfreude auf das Turnier herrscht. Wir haben am Aichacher Stadtplatz nachgefragt, ob sich die Stimmungslage inzwischen geändert hat.

Georg Schmid aus Sielenbach schaut die Spiele der deutschen Nationalmannschaft am liebsten allein. Foto: Philipp Holzhey

Georg Schmid, Sielenbach: Ich bin jemand, der die Spiele am liebsten allein schaut, weil ich keine Kommentare mag. Ansonsten bin ich aber ein totaler Fan. Die Stimmung ist euphorisch. Auch die jungen Leute sind voll dabei, freuen sich und feiern friedlich miteinander. Das finde ich überragend.

Tini Wonnenberg aus Affing findet es schön, dass man mit den als bieder geltenden Deutschen während der EM wieder Spaß haben kann. Foto: Philipp Holzhey

Tini Wonnenberg, Affing: Die Stimmung bei uns ist gut, ja fast schon euphorisch. Wir vom TSV Aichach haben Spaß daran, die Spiele gemeinsam zu schauen und fiebern kräftig mit. Es ist schön, dass man mit den eher als bieder geltenden Deutschen während der EM wieder etwas anfangen kann.

Peter Halke aus Aichach ist zwar an der EM interessiert, fiebert aber nicht aktiv mit. Foto: Philipp Holzhey

Peter Halke, Aichach: Ich schaue mir die Ergebnisse an. Es interessiert mich zwar auch, aber ich fiebere auf kein Spiel wirklich hin. Meine Freunde und Bekannten sind gut dabei. Bei einer EM sollte man auch Europa sichtbarer machen, deshalb habe ich mich über die Fahnen am Stadtplatz gefreut.

Marianne Attenberger aus Hollenbach ist schon gespannt aufs EM-Achtelfinale gegen Dänemark Foto: Philipp Holzhey

Marianne Attenberger, Hollenbach: Wir sind schon ganz gespannt aufs Achtelfinale und schauen das Spiel beim Public Viewing an. Nachdem es so positiv angefangen hat, merkt man, dass die Stimmung gut ist. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir ins Endspiel kommen.

