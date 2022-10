Umfrage: Wie finden Sie es, dass die Biotonne kontrolliert wird?

Im Wittelsbacher Land soll überprüft werden, was im Biomüll landet. Bei Vergehen droht die Rote Karte. Was halten die Menschen in Aichach davon?

Der Landkreis ist bei den Biotonnen Müllsündern auf der Spur. Ein Detektor in den Müllwagen soll demnächst Störstoffe wie Metall oder Kunststoff aufspüren. Wird er fündig, stoppt automatisch die Leerung der Tonne. Zunächst bekommt der Eigentümer der Tonne nur die Gelbe Karte gezeigt, später die Rote. Dann muss er entweder die Fremdstoffe von Hand aussortieren oder die Tonne für 49 Euro als Restmüll leeren lassen. Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz nach ihrer Meinung dazu gefragt.

Gudrun Leopold aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Gudrun Leopold aus Aichach: Ich bin dafür, dass sie kontrolliert werden. Es passen bestimmt einige nicht auf, was sie reinwerfen. Stichproben gehören immer wieder gemacht. Ich habe da kein Problem damit. In unserem Mehrfamilienhaus müssen wir den ganzen Bioabfall in Papier oder Tüten packen, damit die Tonne nicht so verschmutzt. Wenn man Kindern Mülltrennung von klein auf beibringt, dann machen sie das auch.

Sonja Edler aus Aichach-Oberschneitbach. Foto: Gerlinde Drexler

Sonja Edler aus Aichach-Oberschneitbach: Manche schmeißen alles in die Biotonne und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich finde es in Ordnung, wenn sie kontrolliert werden. Wenn ausnahmsweise mal der Deckel eines Joghurtbechers reinrutscht, sollte sie trotzdem geleert werden. Wenn es bei den immer gleichen Tonnen vorkommt, dann ist eine Strafe nicht verkehrt. Bei uns geht es nur, wenn es wehtut, und das ist der Geldbeutel.

Umfrage in Aichach: Bürgerinnen und Bürger befürworten Biomüll-Kontrolle

Rainer Lehner aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Rainer Lehner aus Aichach: Klar muss es kontrolliert werden, dass das Richtige reinkommt. Bei uns in der Anlage klappt das. Ich glaube nicht, dass man hier was findet. Generell glaube ich, dass eher das Plastik das Problem sein wird. Die Information, was Restmüll ist, ist noch nicht ganz angekommen. Fleisch gehört zum Beispiel nicht in den Biomüll. Faustregel ist, dass in die Tonne darf, was auch auf den Kompost kommen würde.

Umfrage Biotonne, Christine Ganser, Erdweg-Kleinberghofen Foto: Gerlinde Drexler

Christine Ganser aus Erdweg-Kleinberghofen: Ich finde es gut, wenn die Biotonne kontrolliert wird. Wir sind unheimlich bedacht auf Abfalltrennung und Pipapo. Es bringt mich zur Weißglut, wenn man sieht, wie achtlos mit allem umgegangen wird. Genauso muss ich doch auf die Füllung der Biotonne achten. Wir haben nur eine Restmülltonne. Alles andere bringen wir zum Wertstoffhof. Der Biomüll kommt auf den Kompost.

Lesen Sie dazu auch