Umweltpaten gesucht, damit Aichach sauberer wird

Ein großes „Ramadama“ wird es heuer in Aichach nicht geben. Das ganze Jahr über schauen aber einige Umweltpaten darauf, dass es in Aichach sauberer wird. Sie waren laut einer Pressemitteilung zur jüngsten Sitzung des Natur- und Umweltschutzbeirates der Stadt Aichach im Deutschherren-Gymnasium eingeladen und berichteten von ihren Erfahrungen. Die Gewerbeschau Wila will der Beirat nutzen, um noch weitere Umweltpaten zu gewinnen. Sie sorgen ehrenamtlich für mehr Sauberkeit auf öffentlichen Straßen und Plätzen.

Wie vor drei Jahren nimmt der Natur- und Umweltschutzbeirat mit einem Stand an der Wila teil, die vom 16. bis 18. Mai stattfindet. Am Stand will er den Wettbewerb „Naturoasen“ bewerben, den er zusammen mit dem Bund Naturschutz veranstaltet. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) präsentiert den Hausrotschwanz, den Vogel des Jahres. Außerdem will der Umweltbeirat die Aktion „Umweltpaten der Stadt Aichach“ erklären und aktiv neue Umweltpaten gewinnen.

Fünf Aktive bekommen den neuen Umweltpaten-Anstecker

Fünf der bereits aktiven Umweltpaten – Erich Eibl, Xaver Müller, Anja Ertl, Maria Huber und Peter Bangerter – berichteten von ihren Erfahrungen in ihren Sammelgebieten. Aus ihren Beispielen wurde ersichtlich, welch wichtigen Beitrag sie für die Sauberhaltung der Stadt leisten. Dafür dankte ihnen der Beiratsvorsitzende Michael Zott und überreichte ihnen den neuen Umweltpaten-Anstecker (Button).

Unter dem Motto „Sei dabei – für mehr Sauberkeit in Aichach“ will der Beirat neue Umweltpaten gewinnen. Diese ehrenamtliche Tätigkeit können große und kleine Bürgerinnen und Bürger übernehmen, die der Vermüllung im Stadtgebiet und den Ortsteilen den Kampf ansagen und einen aktiven Beitrag leisten wollen, Stadt und Ortsteile sauber zu halten.

Wer kann wo und wann in Aichach Müll aufsammeln?

Einzelpersonen, Gruppen, Familien, Schulen, Kindertagesstätten (Kitas), Vereine oder Initiativen können mit einer Umweltpatenschaft Verantwortung für ein selbst gewähltes Gebiet übernehmen und befreien es dann regelmäßig von Unrat. In welcher Häufigkeit gesammelt wird, bleibt den Umweltpatinnen und Umweltpaten selbst überlassen. Das kann der tägliche Weg zum Kindergarten, zur Schule, zur Arbeit oder einfach in der eigenen Wohngegend sein, heißt es in der Pressemitteilung. Vorerst müssten Umweltpaten den Müll noch selbst entsorgen. Bei größeren Mengen können sie sich mit dem Bauhof der Stadt Aichach in Verbindung zu setzen und den Standort melden, so die Mitteilung. Für eine unentgeltliche Abholung und Entsorgung werde dann gesorgt.