Unbekannte besprühen Aichacher Schulen mit Graffiti-Schriftzügen

Die Signaturkürzel der unbekannten Sprayer tauchen unter anderem an mehreren Hausfassaden in der Aichacher Schulstraße auf. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein oder mehrere Graffiti-Sprayer haben in Aichach mehrere Hauswände illegal besprüht. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, geschahen die Taten zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Dabei brachten der oder die unbekannten Täter diverse Graffiti-Tags an drei Hausfassaden in der Schulstraße an. Unter "Tag" wird das Signaturkürzel eines Graffiti-Sprühers verstanden.

Wände der Aichacher Berufsschule besprüht

Die Täter besprühten laut Polizei die Hauswände sowie einen Stromverteilerkasten mit hellgrünen beziehungsweise gelben Schriftzügen. Des Weiteren besprühten die Unbekannten auch Wände der Berufsschule in der Schulstraße sowie Fassaden der Realschule in der Jahnstraße.

Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Aichacher Polizei hofft unter der Telefonnummer 08251/8989-0 auf Hinweise. (AZ)