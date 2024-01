Unbekannte besprühen Autos am Bahnhof Aichach mit Graffiti

In den vergangenen Tagen besprühten Unbekannte Autos und mehrere Geschäfte in Aichach unter anderem mit nationalsozialistischen Graffiti. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Parkplatz des Bahnhofs Aichach hat ein Unbekannter in der Zeit vom Dienstag um 17.30 Uhr bis Mittwochmorgen mehrere Fahrzeuge mit Sprühfarbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, besprühte der Täter die Kennzeichen mehrerer geparkter Fahrzeuge sowie das Bahnhofsgebäude.

In einem weiteren Fall wurde ein beleidigender Schriftzug auf beiden Seiten eines ausländischen Wagens gesprüht. In derselben Nacht kam es auch zu Graffiti-Schmierereien an einem Discount-Supermarkt an der Augsburger Straße.

Graffiti-Schmierereien in Aichach: Polizei geht von vierstelligem Schaden aus

Vermutlich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag war ein Baumarkt an der Augsburger Straße das Ziel von einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sprühten mit blauer Farbe Schriftzüge und Zeichen mit nationalsozialistischem Hintergrund. Weiter wurden Waren aus der Auslage vor dem Laden mutwillig beschädigt.

Die Polizeiinspektion Aichach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird aktuell auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (AZ)