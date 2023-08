Unbekannte besprühen Toilettenwagen beim Aichacher Stadtfest

Beim Aichacher Stadtfest am Samstagabend besprühen Unbekannte einen Toilettenwagen mit Graffiti. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro.

Unbekannte Täter haben während des Aichacher Stadtfests am Samstagabend einen Toilettenwagen mit Graffiti besprüht. Wie die Polizei mitteilte, richteten sie dabei einen Schaden von circa 1000 Euro an. Der Toilettenwagen war am Stadtplatz 37 aufgestellt.

Toilettenwagen mit Graffiti besprüht: Aichacher Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251-8989-0 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (nsi)