Unbekannte schlagen Fensterscheibe auf Aichacher Friedhof ein

Auf dem alten Friedhof in Aichach wird eine eingeschlagene Fensterscheibe entdeckt. Die Aichacher Polizei hofft auf Hinweise.

Auf dem alten Friedhof in der Schulstraße in Aichach ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Samstag gegen 11 Uhr gemeldet, dass an der Aussegnungshalle auf dem Friedhof eine eingeschlagene Fensterscheibe entdeckt worden sei.

Polizei Aichach bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Aichach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (AZ)