Unbekannter Autofahrer beschädigt weißen Opel auf Milchwerk-Parkplatz

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag in Aichach einen weißen Opel beschädigt. Der Opel war auf dem Parkplatz des Handelszentrums Milchwerk an der Augsburger Straße abgestellt.

Laut Polizei wurde der Opel zwischen 14 und 14.30 Uhr beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 08251/8989-11 zu melden. (AZ)