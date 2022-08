Unbekannter Autofahrer verursacht beim Milchwerk 2000 Euro Schaden

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt am Dienstag auf dem Aichacher Milchwerk-Parkplatz einen geparkten BMW. Der Sachschaden ist erheblich.

Mit Beschädigungen an der hinteren Stoßstange hat der Besitzer seinen weißen BMW wiedergefunden, den er am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz des Milchwerk-Geländes in Aichach abgestellt hatte.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 2000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer, der anschließend flüchtete, verursachte den Schaden zwischen 16.30 und 17 Uhr. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise unter 08251/8989-0. (AZ)