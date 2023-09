Aichach

Unbekannter beleidigt und bedroht Busfahrer am Bahnhofsvorplatz

Ein Busfahrer ist am Mittwochabend am Bahnhofsvorplatz massiv beleidigt worden.

Ein etwa 25 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend an der Betriebstankstelle am Bahnhof in Aichach einen Busfahrer beleidigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Mittwochabend ist ein Linienbusfahrer am Bahnhofsvorplatz in Aichach von einem Unbekannten angegangen worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 46-Jährige gegen 19.45 Uhr an der dortigen Betriebstankstelle ein, um den Bus aufzutanken. Als der Fahrer an der offenen Bustüre stand, kam ein etwa 25 Jahre alter Mann vorbei und beleidigte ihn massiv. Zudem drohte er an, ihn abzustechen. Der Täter entfernte sich unerkannt zu Fuß. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 08251/89890 zu melden. (AZ)

