Unbekannter beschädigt 5er BMW auf Supermarktparkplatz

Der 18-jährige Fahrer findet den BMW nach dem Einkauf in Aichach mit Kratzern an der Beifahrerseite wieder. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Franz-Beck-Straße in Aichach einen 5er BMW beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Der 18-jährige Fahrer hatte den BMW gegen 13.15 Uhr geparkt. Als er gegen 13.35 Uhr wegfahren wollte, stellte er Kratzer an beiden Türen der Beifahrerseite fest. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Fahrzeugnutzer das Auto des 18-Jährigen touchiert hat und geflüchtet ist. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter 08251/8989-0 melden. (AZ)