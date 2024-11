Unbekannter beschädigt Außenspiegel an geparktem Auto in Aichach

Ein Unbekannter hat in Aichach ein geparktes Auto beschädigt. Die 41-jährige Besitzerin hatte den Wagen am Donnerstag gegen 19 Uhr am St.-Helena-Weg abgestellt.

Als sie am Freitag gegen 10.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, war laut Polizei der linke Seitenspiegel beschädigt. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)