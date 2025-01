Unbekannter beschädigt Auto auf Parkplatz beim Sozialkaufhaus

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag auf dem Parkplatz des Caritas-Sozialkaufhauses an der Bahnhofstraße in Aichach ein Auto beschädigt.

Laut Polizei wurde der Wagen gegen 10.50 Uhr angefahren. Er weist einen Schaden im Bereich des Fahrzeughecks auf. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 08251/8989-11 entgegen. (AZ)