Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Ein Unbekannter beschädigte in Aichach ein Auto und entfernte sich vom Ort des Geschehens.

Am 03. Januar zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Dacia Duster, indem er die linke Fahrzeugseite erheblich zerkratzte. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Werlbergerstraßegeparkt.

Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (AZ)