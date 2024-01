Unbekannter beschädigt geparktes Auto vor Getränkemarkt

Vor einem Getränkemarkt in Aichach wird ein Auto beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Er entsteht möglicherweise beim Beladen eines anderen Fahrzeugs.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise auf Verursacher des Schadens

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, parkte eine Frau am Freitag vergangener Woche gegen 15.30 Uhr ihren grauen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Plattenberg. Als sie wenige Minuten später wieder zurückkehrte, stellte sie laut Polizei einen Krater an der linken Seite ihres Wagens fest. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Entstehungsweise des Schadens oder einen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)