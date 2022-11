Unbekannter beschädigt zwei Fahrschulautos in Aichach

Nach dem Wochenende war die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen, am zweiten Auto ein Außenspiegel abgeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Wochenende laut Polizei zwei, in der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach geparkte Autos stark beschädigt. Dabei handelt es sich, wie aus einem Eintrag in den sozialen Medien hervorgeht, um die Autos zweier Fahrschulen.

Die Sachbeschädigung wurde zwischen 13 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montag begangen. In einem Fall schlug der Täter die Windschutzscheibe eines grünen VW ein und verursachte außerdem mehrere Dellen in der Motorhaube. Außerdem schlug der Unbekannte den rechten Außenspiegel eines schwarzen Ford ab.

Die Polizei schätzt den angerichtete Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Hinweise von Zeugen sind unter 08251/8989-0 möglich. (jca)