Unbekannter bricht in Bauwagen in Obermauerbach ein

Eine unbekannte Person hat einen Bauwagen im Aichacher Stadtteil Obermauerbach aufgebrochen und ist mit der Beute geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat sich gewaltsam Zutritt zu einem abgesperrten Bauwagen im Bereich der Hofmarktstraße im Aichacher Stadtteil Obermauerbach verschafft. Das teilt die Polizei mit. Der Täter erbeutete bei dem Einbruch einen mittleren dreistelligen Geldbetrag und flüchtete unerkannt. Der Tatzeitpunkt soll laut Polizei, die erst jetzt von dem Vorfall erfuhr, zwischen Freitag, 10. Februar, und Montag, 13. Februar, liegen. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, unter Telefon 08251/89890.

Bislang kein Zusammenhang mit Einbrüchen im Landkreis Dachau

Aktuell gebe es keine Hinweise darauf, dass die Tat in Zusammenhang mit den Einbrüchen in eine Partyhütte in Langenpettenbach und in einen Bauwagen in Hilgertshausen-Tandern (beide Landkreis Dachau) vom vergangenen Wochenende stehe, erklärte die Polizei auf Anfrage. (hefu)