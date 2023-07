Unbekannter bricht in Wohnhaus in Oberbernbach ein

In ein Einfamilienhaus im Aichacher Stadtteil Oberbernbach wurde in der Nacht zum Samstag eingebrochen. Der Täter flüchtete unerkannt mit seiner Beute.

Ein unbekannter Täter ist in ein Einfamilienhaus an der Leonhardstraße im Aichacher Stadtteil Oberbernbach eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der Einbruch in der Nacht zum Samstag.

Polizei bittet nach Einbruch in Oberbernbach Bevölkerung um Hinweise

Der Täter durchsuchte mehrere Räume und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Diese hat laut Polizei einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Die Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit nicht anwesend. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 08251-8989-0, mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (nsi)