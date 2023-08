Unbekannter fährt Auto auf Supermarkt-Parkplatz in Aichach an und flieht

Ein Unbekannter fährt in Aichach auf dem Parkplatz des Hit-Supermarktes ein Auto an und flieht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Auf dem Parkplatz des Hit-Supermarktes in Aichach ist am Freitag ein geparktes Auto offensichtlich am Heck von einem anderen Wagen angefahren und beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen 18.15 und 18.45 Uhr.

Aichacher Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Wie die Polizei mitteilte, floh der Verursacher oder die Verursacherin, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Aichacher Polizeiinspektion bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)