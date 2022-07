Unbekannter fährt Auto vor Aichacher Supermarkt an und flüchtet

Auf dem Parkplatz eines Aichacher Supermarktes fuhr ein Unbekannter oder eine Unbekannte ein Auto an. Danach beging er oder sie Unfallflucht.

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Aichach. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Donnerstagvormittag auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Freisinger Straße, Ecke Schrobenhausener Straße einen geparkten grauen Ford Fiesta angefahren. Er oder sie flüchtete danach von der Unfallstelle.

Unfallflucht in Aichach: Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro

Der Ford wies nach Angaben der Polizei im Bereich des rechten hinteren Kotflügels erhebliche Unfallschäden auf. Nach ersten Schätzungen belaufen sie sich auf mindestens 5000 Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)