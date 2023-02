Unbekannter fährt Auto vor Supermarkt in Aichach an und flieht

Ein Unbekannter hat in Aichach auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein Auto angefahren. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Aichach hat ein Unbekannter ein Auto angefahren und ist danach geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag.

78-Jährige bemerkt nach Einkauf in Aichach Unfallschaden an ihrem Auto

Eine 78-jährige Aichacherin stellte ihr Auto gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Augsburger Straße ab. Als sie circa 30 Minuten später zu ihrem Wagen zurückkam, bemerkte sie vorne links einen frischen Unfallschaden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei offensichtlich direkt nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251-8989-0 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (nsi)