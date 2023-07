Unbekannter fährt gegen geparktes Auto und verursacht hohen Schaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein unbekannter Autofahrer in Aichach gegen ein Auto, das dadurch gegen einen Baum stößt und ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Aichach ein geparktes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war das vermutlich weiße Fahrzeug gegen 2.15 Uhr in der Mozartstraße unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß es gegen das Auto eines 30-Jährigen. Dessen Fahrzeug stieß deshalb wiederum gegen einen Baum und den links daneben stehenden Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden ist laut Mitteilung erheblich.

Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die etwas gesehen haben. Vermutlich habe das Auto des unbekannten Täters ebenfalls einen Frontschaden. Ein Zeuge beobachtete, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handelte, in dem zwei junge Personen saßen. Das Kennzeichen ist aber nicht bekannt. Hinweise unter 08251/89890. (AZ)