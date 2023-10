Unbekannter fährt geparktes Auto an und flieht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch auf dem Parkplatz am Friedhof ein anderes Auto beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt.

Auf dem Parkplatz am Friedhof in der Schulstraße in Aichach ist ein geparktes Auto beschädigt worden. Laut Polizeimitteilung touchierte vermutlich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch zwischen 9 und 10.45 Uhr den geparkten weißen VW Tiguan im Frontbereich. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verkehrsunfall oder den Verursacher geben können. Sie sollen sich unter 08251/89890 melden. (AZ)